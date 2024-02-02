"مصر تستطيع" يستعرض تجربة كفاح شباب دار الأيتام فى شارع 306 بطنطا

عرض برنامج “مصر تستطيع” للإعلامي أحمد فايق، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، قصة شارع 306 الذي أصبح مكانًا مميزًا للخروج والتنزه في مدينة طنطا.

نماذج قدوة

وقال الطالب وحيد سيف، أحد أبناء دار الأيتام الذي أسسه الراحل الحاج عاطف، مدير بنك مصر سابقًا، إنه جاء إلى هذا الدار ومعه 6 آخرون من الأولاد في عمر الطفولة، معبرًا: “حصلنا على الرعاية الكاملة في الدار، حتى الآن نحصل على الدعم النفسي والمادي من أسرة الحاج عاطف التي حرصت على استكمال مهامه”.

وأكد حسام محيي، أحد أبناء الدار، أنه تعاون مع أصدقائه المتواجدين في الدار على افتتاح مشروع خاص بهم، بحيث يكون هذا العمل الخاص بجوار دراساتهم الجماعية، وبالفعل افتتحوا مطعما شهيرا في هذا الشارع الذي أصبح محل حديث طنطا.

الاتحاد سر قوتهم

وأشار إلى أن أبناء الدار سوف يقومون بشراء قطعة أرض بجوار هذا المطعم وبجوار الدار من أجل بناء وحدة سكنية لكل شاب حتى يتزوج بها، أي أن هناك حرصا على استمرار هذا التعاون وعدم التفرقة رغم قدرتهم الحالية على الاستقلال.