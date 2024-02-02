الصحة العالمية: مستشفى ناصر الطبي يعاني نقصًا حادًا في الأطباء والأدوية والغذاء والوقود

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن مستشفى ناصر الطبي في خان يونس يعاني نقصًا حادًا وخطيرًا في الأطباء والأدوية والغذاء والوقود، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

شهداء غزة

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن أن نحو 100 ألف شخص تعرضوا للقتل أو الإصابة فى غزة، وهذه نسبة كبيرة جدا بالنظر لعدد السكان المقدر بمليونين.

مصابي الحرب

وقالت إن أكثر من 8 آلاف فلسطيني بحاجة إلى إخراجهم من قطاع غزة للتكفل العاجل بهم.