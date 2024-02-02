الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الصحة العالمية: مستشفى ناصر الطبي يعاني نقصًا حادًا في الأطباء والأدوية والغذاء والوقود

غزة
غزة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن مستشفى ناصر الطبي في خان يونس يعاني نقصًا حادًا وخطيرًا في الأطباء والأدوية والغذاء والوقود، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

شهداء غزة 

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن أن نحو 100 ألف شخص تعرضوا للقتل أو الإصابة فى غزة، وهذه نسبة كبيرة جدا بالنظر لعدد السكان المقدر بمليونين.

مصابي الحرب 

وقالت إن أكثر من 8 آلاف فلسطيني بحاجة إلى إخراجهم من قطاع غزة للتكفل العاجل بهم.

الصحة الفلسطينية عاجل القاهرة الإخبارية تدني الوضع الصحي بغزة قناة القاهرة الإخبارية

الأكثر قراءة

في آخر تحديث.. أسعار الذهب الـ21 اليوم الجمعة 2 فبراير 2024

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

عاجل.. تفاصيل جلسة كولر ومعلول حول "الاعتزال" (خاص)

عضو بالكنيست أمام منزل نتنياهو: إسرائيل لا تستطيع تحمل رئيس وزراء جبان

عاجل.. قرار مفاجئ لمنتخب بوركينا فاسو قبل مواجهة مصر بتصفيات المونديال

باقي من الزمن 4 أيام.. أفضل الأدعية المستحبة ليلة الإسراء والمعراج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

خبراء الاقتصاد

محمد رفعت

القاهرة تتحدى.. بالكتاب!

أحمد غنام

مصر تصنع إلكترونيات

ماجد حبته

أولوياتنا فى «بريكس»

منى رجب

فى انتظار تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «2-2»

محمد العسيري

مش سعيد

مؤمن المحمدي

وصية.. مستجاب الأخيرة

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟