الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": أمريكا عززت دفاعاتها فى الأردن ردا على الهجوم الذى استهدف قواتها

القوات الامريكية
القوات الامريكية

أعلنت واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي، أن الولايات المتحدة عززت دفاعاتها في الأردن استعدادًا لرد واسع على الهجوم الذي استهدف قواتها على الحدود الأردنية السورية، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

استمرار الحرب بغزة 

وكان قد أكد عبدالله الثاني بن الحسين، ملك الأردن، أن استمرار التصعيد في الضفة الغربية والقدس قد يؤدي لتفجر الأوضاع بالمنطقة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

المساعي الأردنية لنصرة فلسطين 

وكان قد أشار الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك الأردن، إلى أهمية البناء على جهود اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة.

القاهرة الإخبارية نبأ عاجل قناة القاهرة الإخبارية الحرب الصهيونية بغزة استهداف القوات الأمريكية بالأردن

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