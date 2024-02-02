الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير دفاع الاحتلال: عدم عودة سكان الشمال بأمان يعني استمرار إطلاق النار بلبنان

وزير الدفاع الإسرائيلي
وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف جالانت

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف جالانت، أكد أنه إذا لم يتم الوصول إلى وضع يمكن من خلاله عودة سكان الشمال بأمان فلن نوقف إطلاق النار في لبنان.

استمرار الحرب بلبنان 

وأكد جالانت: "يخطئ حزب الله جدًا إذا اعتقد أن إسرائيل ستوقف إطلاق النار في لبنان بعد وقف إطلاق النار في غزة".

وأضاف أن حماس لن تحكم غزة بعد الحرب، وإسرائيل ستحكم القطاع عسكريًا وليس مدنيًا.

المعارضة الصهيونية 

فيما أشار زعيم المعارضة الإسرائيلية "يائير لابيد"، إلى أنه يدعم أي صفقة مرتقبة مع حماس، تؤدي إلى إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة.

القاهرة الإخبارية نبأ عاجل وقف إطلاق النار في غزة قناة القاهرة الإخبارية الحرب بلبنان

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