وزير دفاع الاحتلال: عدم عودة سكان الشمال بأمان يعني استمرار إطلاق النار بلبنان

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف جالانت، أكد أنه إذا لم يتم الوصول إلى وضع يمكن من خلاله عودة سكان الشمال بأمان فلن نوقف إطلاق النار في لبنان.

استمرار الحرب بلبنان

وأكد جالانت: "يخطئ حزب الله جدًا إذا اعتقد أن إسرائيل ستوقف إطلاق النار في لبنان بعد وقف إطلاق النار في غزة".

وأضاف أن حماس لن تحكم غزة بعد الحرب، وإسرائيل ستحكم القطاع عسكريًا وليس مدنيًا.

المعارضة الصهيونية

فيما أشار زعيم المعارضة الإسرائيلية "يائير لابيد"، إلى أنه يدعم أي صفقة مرتقبة مع حماس، تؤدي إلى إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة.