الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الخزانة الأمريكية: فرض عقوبات على شبكة عابرة للحدود تدعم برامج الصواريخ والمسيرات الإيرانية

وزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أنه تم فرض عقوبات على شبكة عابرة للحدود تدعم برامج الصواريخ الباليستية والمسيرات الإيرانية، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

الهجمات الأمريكية الإيرانية

وكانت قد قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيانٍ لها، إن هناك عقوبات تستهدف قيادة جماعة الحوثي اليمنية.

هجمات الحوثيين

وأضافت الخزانة الأمريكية أن العقوبات تستهدف 4 أفراد قدموا دعمًا لهجمات الحوثي الأخيرة على السفن التجارية.

الخزانة الامريكية نبأ عاجل القاهرة الإخبارية الهجمات الأمريكية الإيرانية قناة القاهرة الإخبارية

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