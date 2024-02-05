منتدى تعزيز السلم يقدم اقتناء الكتب لطلاب العلم بمختلف الجامعات ومحبي الثقافة (صور)

يقدم منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة خدمة اقتناء الكتب مجانية لطلاب العلم بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55.

وقال الدكتور النجاشي، إن الجناح يهتم خلال مشاركته في المعارض الدولية سواء كان معرض أبو ظبي للكتاب أو القاهرة الدولي، بإقامة فعاليات تضم ندوات ومحاضرات علمية لنشر الوسطية وإبراز قيم التعايش والسلم والتسامح وقبول الأخر، أيضا يهتم الجناح بالإصدار العلمية التي تتال إعجاب وخدمة طلبه العلم من الأزهر الشريف ومختلف الجامعات، وراغبي الثقافة والإطلاع.

وأضاف النجاشي، أن المؤتمر يوفر فَضاء لنشر رسالة السلم والتعاون على الخير والإسهام الإيجابي في تصحيح المفاهيم، باعتماد المنهجية العلمية الصحيحة والرَّصينة، وكيفية مواجهة الحروب التي تفتك بالبشرية ودور الشباب والمرأة في تحقيق السلم العالمي، وعالمية السلام في مواجهة عولمة الحرب، ودور القيادات الدينية في تحقيق السلم.

ومن أبرز إصدارات الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس منتدى تعزيز السلم، المقدمه في معرض القاهرة الدولي للكتاب الآتي..

تنبيه المراجع على تأصيل فقه الواقع، إعمال المصلحة في الوقف، سد الذرائع وتطبيقاته في مجال المعاملات، كتاب مشاهد من المقاصد، صناعة الفتوى وفقه الأقليات، توضيح أوجه اختلاف الأقوال في مسائل من معاملات الأموال،

أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات، علاقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه، مقاصد المعاملات ومراصد الواقعات، مقدمة ابن رشد الأصولية – نظم وزيادات..العلامة عبدالله بن بيه.

معرض القاهرة للكتاب

يُذكر أن الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، تستمر حتى 6 فبراير المُقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية، وتأتي تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

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