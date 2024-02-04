الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

راعي كنيسة مارجرجس: نقف كمصريين مع غزة وأهلها

جريدة الدستور

توجه القس بولا فؤاد رياض، كاهن كنيسه ماري جرجس المطرية، بالشكر إلى الرئيس السيسي الذي يعزز المواطنة ودائمًا ما يخاطب الأقباط بالقول “أيها المصريون”، كما توجه بالتحية للشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات.

وقال بولا، خلال مشاركته في صالون الجعفراوي الثقافي التي جاءت تحت عنوان "وثيقة الأخوة الإنسانية" بالتعاون مع سفارة الإمارات بالقاهرة، إن تواجدنا في هذا الصالون الثقافي له من دواعي السرور والفخر ونحن نتحدث عن "وثيقة الأخوة الإنسانية" فالآخر يسندني ويعييني، الآخر هو مراتي التي يرى كل منا فيها نفسه، وهنا يكون السؤال كيف نتعامل مع الاخر؟، وإجابة هذا السؤال تأخذ شكل المثلث المكون من ثلاثة أضلاع ( نقبل مع الاخر، نتواصل مع الاخر، التشارك مع الآخر) فأولًا تقبل الآخر كما هو ومحاولة إظهار الجوانب المضيئة في حياته، تقبله كما هو كشخص لا كشئ وتقبل الاختلاف الموجود

وتابع "التواصل مع الآخر والتحاور مع الآراء الأخرى بدون تصلب في الفكر وبدون انعزال، وثالثًا التشارك مع الآخر من خلال المشاركة الفعلية في الاحزان والافراح.

وأضاف القمص بولا: "نحن كمصريين نقف مع غزة وأهلها وبعض المشاكل التي نعانيها اقتصاديا نابع من بعض المساعدات المرسلة من مصر إلى أهل غزة، وهو الأمر الذي ينبع من الرحمة.

مختتمًا فنحن في مصر نرفع شعار المحبة، والمحبة لا تسقط ابدأ ولكي نكون مجتمع سليم يجب أن نعرف أننا جميعًا أبناء لأب واحد - سيدنا آدم - ولأم واحدة - السيدة حواء - ولهذا علينا في كل مكان جميعًا أن نرفع شعار الدين للديان والوطن للإنسان.

القمص بولا فؤاد رياض راعي كنيسة ماري جرجس صالون الجعفراوي الثقافي وثيقة الأخوة الإنسانية

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