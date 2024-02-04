أسامة قابيل يحتفل بتوقيع كتابه "متشلش هم" في معرض الكتاب .. صور

شهد معرض القاهرة الدولي، توقيع كتاب "متشلش هم" للكاتب أسامة قابيل، أحد علماء وزارة الأوقاف، الصادر عن دار ليدرز للنشر والتوزيع، وسط حضور من رموز مختلفة من قطاعات دينية وتنفيذية ومجتمعية.

وحضر الندوة الدكتور محمد حسين، أستاذ الإدارة بجامعة لندن، الدكتور أيمن زهري، أستاذ دارسات الهجرة بالجامعة الأمريكية، الدكتورة عبيرعصام، سيدة الأعمال ورئيس اتحاد الجمعيات الأهلية.

أدارت الندوة الإعلامية نورهان عماد، ومحمد عبدالرازق رئيس مجلس إدارة دار ليدرز للنشر والتوزيع.

ويتناول كتاب "متشلش هم"، مناقشة الهموم التي تحاصر الإنسان فى رحلة حياته، ومكتوب باللهجة العامية المصرية، ليكون سهلا ويسير على الناس.

ويعتبر الكتاب خلاصة تجارب نفسية واجتماعية وروشتة علاجية شاملة لكل إنسان أرهقته الهموم، وحلول بسيطة وفق رؤية دينية اجتماعية ونفسية من خلال رسائل ربنا في القرآن الكريم وكلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والدراسات العلمية.

يذكر أن الدكتور أسامة قابيل، هو محاضر ومدرب معتمد في العديد من الدول العربية، واستشاري العلاقات الإنسانية والأسرية، وعضو اتحاد المبدعين العرب، وعضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، وعضو اتحاد الإعلاميين العرب، ومقدم برامج دينية اجتماعية بالإذاعة والتليفزيون والفضائيات العربية، وعضو البرنامج الرئاسي لتدريب وتأهيل الشباب.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

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