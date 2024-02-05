الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

استمرار ندوات "طور وغير" و"توظيف مصر" بجناح "الشباب والرياضة" بمعرض الكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب، تقديم الندوة التعريفية عن مبادرة «توظيف مصر» ومبادرة «طور وغير» بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، وذلك داخل جناح وزارة الشباب والرياضة بمعرض الكتاب في دورته الـ55، والذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة»، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

وتم تقديم سلسلة من الندوات وورش العمل بجناح وزارة الشباب والرياضة بمعرض الكتاب لتعريف رواد المعرض بالذكاء الاصطناعي وتأثيره على الابتكار وريادة الأعمال، ومنصات البحث عن وظائف المستقبل، وطرق إجراء المقابلات الشخصية وأشهر الأخطاء بها، والوظائف المستقبلية ومبادرة "توظيف مصر"، وأهمية تحليل البيانات ومستقبلها في الوظائف بمصر، ومبادرة "طور وغير " وأهمية الشمول المالي والرقمي.

معرض القاهرة الدولى للكتاب

وتُقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهي "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزأين.

ووجهت وزيرة الثقافة الشكر للقائمين على تنظيم المعرض والإعداد لفعالياته المتعددة وحثتهم على بذل المزيد والاستمرار في تقديم خدمة ثقافية متميزة للجمهور المصري خلال أيامه القادمة المتبقية

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