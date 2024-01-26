على مائدة واحدة.. "استراحة الغداء" فرصة لتجمع العائلات بمعرض الكتاب (صور)

جمعت استراحات وحدائق معرض القاهرة الدولي للكتاب، العديد من الأسر المصرية لتناول وجبة العشاء على مائدة واحدة، في مشهد عائلي لفت أنظار الجميع.

وعكست التجمعات العائلية بساحات معرض الكتاب، حالة الوعي الثقافي لدى الشعب المصري، الذي حرص على حضور معرض الكتاب مُبكرًا، في يومه الثاني.

وشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55 بأرض المعارض في التجمع الخامس، توافدًا كبيرًا للمواطنين والأسر المصرية منذُ الساعات الأولى من فتح أبوابه للجمهور.

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة، مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

إقبال كبير على النسخة 55 من معرض الكتاب

وشهد المعرض إقبالًا كبيرًا في يومه الأول وبلغ عدد الزوار 207414.

وأشادت الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، بهذا الإقبال المتميز، والذي يجسد مدى إدراك المصريين لقيمة المعرفة، والتأثيرات الإيجابية التي تُحدثه.

وتأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم "5" صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

شخصية معرض الكتاب

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم كتاب "فجر الضمير"، تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهي "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزأين.

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