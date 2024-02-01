الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لليوم الثامن على التوالى.. استمرار التوافد على دار الهيئة المصرية بمعرض الكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

شهدت دار الهيئة المصرية العامة للكتاب، توافدًا كبيرًا للزوّار الذين حرصوا على اقتناء بعض الكتب والمؤلفات العامة، ضمن فعاليات اليوم الثامن من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55.

وتعرض الدار مجموعة متنوّعة من الكُتب والروايات بأسعار مخفضة، والتي يبحث عنها رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ55، والمُقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، في التجمع الخامس.

معرض القاهرة الدولى للكتاب

وتُقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هى سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هى يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهى "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزءين.

وتعرض الدار مجموعة متنو عة من الك تب والروايات بأسعار مخفضة والتي يبحث عنها رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ55 معوتعرض الدار مجموعة متنو عة من الك تب والروايات بأسعار مخفضة معرض القاهرة معرض القاهرة الدولى

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