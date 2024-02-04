الأحد 04 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد المسلمانى: إسرائيليون يعانون خللًا نفسيًا يتظاهرون لتجويع الفلسطينيين حتى الموت

الإعلامي أحمد المسلماني
الإعلامي أحمد المسلماني

قال الإعلامي أحمد المسلماني إن المظاهرة التي قام بها بعض  الإسرائيليين للمطالبة بتجويع الفلسطينيين تعد مظهرًا من مظاهر الخلل النفسي غير الموجودة بالعالم.

وأضاف، خلال حلقة برنامجه "الطبعة الأولى"، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أننا نجد من يحتفل فوق الأطلال ومن يحتفل مع أصدقائه بوجود جثث تحت الأنقاض، وهذا الخلل النفسي لم نره بالعالم.

وتابع أن معبر كرم أبوسالم شهد وقوف مجموعة من الإسرائيلين يرفعون علم إسرائيل وهدفهم هو المطالبة بتجويع الشعب الفلسطيني حتى الموت، وهي أول مظاهرة في العالم والتاريخ تطالب بمثل هذا الأمر، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن قائدًا عسكريًا مختلًا يقوم بتجويع عدد من العسكريين وهذا أمر غير مقبول، ولكن الكارثة الكبرى هي مطالبة مجموعة من الناس بتجويع الفلسطينيين. 

هذه المظاهرة قوبلت باحتفاء لدى قطاع واسع من الإسرائيليين

وأشار إلى أن هذه المظاهرة قوبلت باحتفاء لدى قطاع واسع من الإسرائيلين، موضحًا أن الأمم المتحدة قالت إن الشعب الفلسطيني في غزة أصبح تقريبًا كله نازحًا، وأكثر من 400 ألف وصلوا لمرحلة الخطر في الجوع لعدم وجود طعام أو شراب في معظم المناطق بغزة.

وأكمل أن إسرائيل ضربت مناطق الإيواء ولا يوجد حرمة لمسجد ولا كنيسة ولا جامعة ولا مقر للأمم المتحدة، وتم استهداف الجميع ولا يوجد خط أحمر أخلاقي أو قانوني لدى إسرائيل.

احمد المسلماني الإسرائيليين تجويع الفلسطينيين المظاهرة مظاهر الخلل النفسي معبر كرم أبو سالم

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