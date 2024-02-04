مارجريت ولسو: يوجد تشابه كبير بين الأدب المصري والنرويجي

عبرت مارجريت ولسو، رئيسة مؤسسة نورلا، عن سعادتها لتواجدها بمصر لتقديم الأدب النرويجي لمصر والعالم العربي في معرض الكتاب، مؤكدة أنه يوجد اهتمام كبير وتشابه بين الأدبين المصري والنرويجي.

وأضافت، خلال لقائها في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمذاع عبر فضائية "cbc"، أن الكثير من القراء يبحثون عن بعض الإرشادات حول كيفية أن يعيشوا حياتهم بشكل سليم وأرى أن هذا موجود بالأدب النرويجي والمصري.

رواية لنوال السعداوي بالنرويج

وتابعت، أنها قرأت رواية مصرية جميلة وقوية جدًا في شبابها وهي للكاتبة نوال السعداوي، وتم ترجمتها للغة النرويجية في الثمانينات وكانت مهمة جدًا في النرويج بالإضافة إلى بعض البلدان الأخرى وتتحدث "السعداوي" فيها عن تحرير المرأة.

وأشارت إلى أن هذا الكتاب كان وثيقة مهمة جدًا عن النضال من أجل المساواة على العديد من المستويات حتى لو كانت القصة أقوى من تجارب العديد من النساء فهو شيء يجب أن ندركه جميعًا.