الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مارجريت ولسو: يوجد تشابه كبير بين الأدب المصري والنرويجي

معرض الكتاب
معرض الكتاب

عبرت مارجريت ولسو، رئيسة مؤسسة نورلا، عن سعادتها لتواجدها بمصر لتقديم الأدب النرويجي لمصر والعالم العربي في معرض الكتاب، مؤكدة أنه يوجد اهتمام كبير وتشابه بين الأدبين المصري والنرويجي.

وأضافت، خلال لقائها في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمذاع عبر فضائية "cbc"،  أن الكثير من القراء يبحثون عن بعض الإرشادات حول كيفية أن يعيشوا حياتهم بشكل سليم وأرى أن هذا موجود بالأدب النرويجي والمصري.

رواية لنوال السعداوي بالنرويج

وتابعت، أنها قرأت رواية مصرية جميلة وقوية جدًا في شبابها وهي للكاتبة نوال السعداوي، وتم ترجمتها للغة النرويجية في الثمانينات وكانت مهمة جدًا في النرويج بالإضافة إلى بعض البلدان الأخرى وتتحدث "السعداوي" فيها عن تحرير المرأة.

وأشارت إلى أن هذا الكتاب كان وثيقة مهمة جدًا عن النضال من أجل المساواة على العديد من المستويات حتى لو كانت القصة أقوى من تجارب العديد من النساء فهو شيء يجب أن ندركه جميعًا.

مارجريت ولسو معرض الكتاب المصرى النرويجي تشابة نوال السعداوي

مواد متعلقة

"رسموا العلم".. هدايا جناح فلسطين لرواد معرض الكتاب

"باقون ما بقي الزعتر والزيتون".. دار الشامل الفلسطينية تجذب رواد معرض الكتاب

أخلاق الأنبياء.. مجموعة قصصية تجذب أنظار زوَّار معرض الكتاب (صور)

مستشار سفارة فلسطين بالقاهرة يشكر معرض الكتاب على الاحتفاء بالأدب الفلسطينى

معرض الكتاب يناقش أهمية الشعر والشعراء في بناء الحضارات

بحضور علي جمعة.. معرض الكتاب يناقش "دور مؤسسة مصر الخير في التنمية المجتمعية"

إقبال كبير على خيمة الشباب والمناخ في معرض الكتاب (فيديو)

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

نتيجة 3 إعدادي 2024 بمحافظة بني سويف الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس

هل يعود سعر الدولار للارتفاع بعد الانهيار غير المسبوق فى السوق السوداء؟

تراجع بنسبة 35%.. توقعات بانهيارات كبيرة في سعر الدولار بالسوق السوداء

برقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أنت بتكلم مين؟!

محمد عبد العزيز

الشباب وصناعة الكتاب

د.كريمة الحفناوى

السيادة المصرية ومحور صلاح الدين

د. منى حلمى

ضرورة الإبداع

جرجس شكرى

فاروق عبدالقادر.. الناقد المسرحى الذى قال لا

إبراهيم عبد العزيز

«العسكرى» الذى أنقذ شهرزاد من السياف مسرور

د.أحمد الخميسى

عيب كده.. احنا بنكتب!

وائل لطفي

رأس الحكمة عدم خيانة الوطن

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

خائفون من مواجهته.. هل سيتخلى حزب الليكود عن نتنياهو؟

مقاومة الجدار والاستيطان: 1593 اعتداءً نفذها الاحتلال ومستعمروه الشهر الماضى

مسئول فلسطينى: اعتداءات المستعمرين على رجال الدين والمقدسات استكمال لخطة تفريغ فلسطين