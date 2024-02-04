الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ القاهرة يجري جولة بالزاوية الحمراء لمتابعة المركز التكنولوجي وأعمال التطوير

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة خلال جولته

زار الدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بحى الزاوية الحمراء ويرافقه رئيس الحي والأجهزة المعاونة وذلك لمتابعة انضباط وانتظام سير العمل ومتابعة معدل الإنجاز وتأدية الخدمات المقدمة للمواطنين في المواعيد المحددة والتأكد من سرعة الانتهاء من فحص كافة الطلبات المقدمة طبقًا للوائح والقوانين مع مراعاة الالتزام بالتوقيتات المحددة.

وواصل الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة في إطار تكليفات رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة للارتقاء بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفي مقدمتها خدمات النظافة والتجميل والرصف وتطوير الطرق.
 

ويتابع أعمال الرصف والتطوير الجارية ببعض شوارع حى الزاوية الحمراء

وقام الدكتور حسام فوزي نائب المحافظ بعمل جولات ميدانية بأحياء المنطقة الشمالية لمتابعة انتظام سير العمل وتفقد حالة النظافة ورفع كفاءة الشارع كما تابع أعمال الرصف والتطوير الجارية ببعض شوارع حي الزاوية الحمراء ويرافقه رئيس الحى والأجهزة المعاونة.

وأكد على متابعة تنفيذ خطة الرصف ورفع كفاءة الشوارع والطرق والمحاور الرئيسية مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتلك المشروعات طبقًا للعام المالي الحالي لتحقيق الاستفادة من المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكان شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة المؤتمر الصحفى الذى عقد بأحد فنادق القاهرة للإعلان عن الترتيبات التي تتم في إطار الاستعدادات الجارية لعقد "المؤتمر الثانى لتطبيقات السياحة الصحية المصرية"  والمقرر إقامته تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الفترة من 2 إلى 3 مارس 2024  بالعاصمة الإدارية، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية لتصبح مصر مقصدًا أساسيًا على خريطة السياحة العلاجية العالمية بشكل خاص، وتحقيقًا لنتائج الجهود الجادة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بشكل عام في عهد الجمهورية الجديدة.

وشهد المؤتمر الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية ورئيس المؤتمر، والسفيرة سها ناشد جندى وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والرئيس الشرفى للمؤتمر، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ونواب عدد من المحافظين الذين تشتهر محافظتهم بوجود السياحة العلاجية،  وعدد من المسئولين بوزارتى الصحة والسياحة. 

نائب محافظ القاهرة خلال جولته
نائب محافظ القاهرة خلال جولته
نائب محافظ القاهرة خلال جولته
نائب محافظ القاهرة خلال جولته
نائب محافظ القاهرة خلال جولته
نائب محافظ القاهرة خلال جولته
نائب محافظ القاهرة خلال جولته
نائب محافظ القاهرة خلال جولته
نائب محافظ القاهرة خلال جولته
نائب محافظ القاهرة خلال جولته
نائب محافظ القاهرة خلال جولته
نائب محافظ القاهرة خلال جولته
الزاوية الحمراء المركز التكنولوجي الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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