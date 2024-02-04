جناح "أيادى مصر" بمعرض الكتاب نافذة جديدة لتعزيز الثقافة ودعم المبدعين المحليين

برز جناح منصة "أيادي مصر" كنقطة مضيئة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، وذلك للعام الثاني على التوالي، حيث يعكس جمال وثراء الصناعات اليدوية المصرية، ويُجسِّد روح الإبداع والابتكار التي تنبض في أروقة هذا الحدث الثقافي الكبير.

وتقدم منصة "أيادي مصر" ملحمة بصرية تروي قصص الحرفيين والفنانين المصريين الذين ينقلون تراثهم العريق إلى العالم بلمسات تجمع بين الأصالة والحداثة، وتسعى إلى تعزيز الصناعات الثقافية والإبداعية المحلية، ووجدت في معرض القاهرة الدولي للكتاب النافذة المثالية لتحقيق أهدافها.

وقدمت المنصة لزوّارها داخل جناحها المتميز بمعرض الكتاب تجربة ثقافية غنية، تعكس جوهر الإبداع المصري وتنوعه من الكتب والمطبوعات والمشغولات اليدوية والملابس والشنط والهدايا التذكارية، إلى جانب ورش العمل والندوات، التي قادها مجموعة من المبدعين والأدباء والفنانين المصريين، كما جسدت المنصة مفهوم الابتكار والتواصل الثقافي.

جناح "أيادى مصر" فى معرض الكتاب

لم تقتصر مساهمة "أيادي مصر" على الجانب الأدبي فحسب، بل امتدت لتشمل دعم الحرف اليدوية والفنون التقليدية المصرية، من خلال تقديم منتجات فريدة تعبر عن التراث الثقافي المصري، ما يسهم في تعزيز الصناعات الثقافية المحلية وفتح أسواق جديدة لها.

وأعربت مريم محمد، عارضة مشغولات يدوية وهدايا تذكارية، عن سعادتها للمشاركة في معرض الكتاب في دورته الحالية، مؤكدة أن نسبة الإقبال كبيرة جدًا على جناح "أيادي مصر" ونسبة المبيعات غير متوقعة.

فيما أشاد محمد رضا، عارض مشغولات نحاسية واكسسوارات، بتنظيم معرض الكتاب، قائلًا إنه يشارك في المعرض للعام الثاني على التوالي بمنتجاته الخاصة بالتحف والأنتيكات والأباجورات وفوانيس رمضان، مضيفًا أن "المعروضات لاقت استحسان جمهور معرض الكتاب، ونفتخر دائمًا بالصناعة المصرية".

بدوره، قال أنس محمود، عارض ملابس وعباءات استقبال يدوية، إن الإقبال على المنتجات اليدوية كان ملفتًا للنظر، وإن أسعارها في متناول الجميع.

وتمثل مشاركة منصة "أيادي مصر" في معرض القاهرة الدولي للكتاب لهذا العام خطوة مهمة نحو تعزيز الوعي الثقافي ودعم المبدعين المصريين، ودعم الصناعات اليدوية والتقليدية، حيث تسهم المنصة بفاعلية في إثراء الساحة الثقافية المصرية وتعزيز مكانتها على الخريطة الثقافية العالمية.