الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 5 متهمين سرقوا فيلا وحرقوا محتوياتها بالمقطم

متهمين
متهمين

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في ضبط 5 أشخاص بمنطقة المقطم، أضرموا النيران بفيلا وسرقوا بعض محتوياتها.

وتبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بوجود حريق داخل فيلا أحد الأشخاص بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص، تبيَّن وجود آثار عنف بباب الفيلا ووجود حريق داخل إحدى غرف النوم، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (5 أشخاص).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال استقلالهم سيارة ملك أحدهم والمستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وأضاف أحدهم بأنه نظرًا لعلمه بسفر مالك الفيلا اختمر في ذهنه فكرة سرقتها وفي سبيل ذلك، استعان بباقي المتهمين، وأضرموا النيران بها لإخفاء آثار الواقعة ولاذوا بالفرار، وتم بإرشادهم ضبط (مبلغ مالي - مشغولات ذهبية وزنت 850 جرام من متحصلات الواقعة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة الأمن بالقاهرة منطقة المقطم مديرية امن القاهرة قسم شرطة المقطم سرقة فيلا

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