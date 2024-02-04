الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر يحدد يوم 13 موعدًا للسفر للجزائر بطائرة خاصة لمواجهة شباب بلوزداد

بعثة الأهلي
بعثة الأهلي

استقر الجهاز الفني، بقيادة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، على سفر الفريق إلى الجزائر يوم 13 فبراير الحالى استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا.

وينتظر مسئولو الأهلي وصول إخطار رسمي من الاتحاد الإفريقي بتحديد موعد 16 فبراير الحالي للمباراة حتى يتم حجز موعد السفر، حيث سيغادر الأهلي على متن طائرة خاصة إلى هناك.

وكلف مارسيل كولر، المدير الفني، الثنائي خالد بيبو، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري والعلاقات الخارجية، بمتابعة الإجراءات الإدارية واستخراج التأشيرات مبكرًا، لضمان عدم حدوث أي أزمة لأي لاعب بشأن السفر مع البعثة.

ومن المقرر أن يتم استخراج التأشيرات لكل اللاعبين بمن فيهم المصابون باستثناء محمد الشناوي، حارس المرمي، والذي يغيب لمدة 4 أشهر عن الملاعب عقب خضوعه لعملية جراحية في الكتف.

إصابة وسام أبوعلي بشد في العضلة الخلفية

وكان الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قال إن الأشعة التي ‏أجراها وسام أبوعلي لاعب الفريق، أثبتت إصابته بشد في العضلة الخلفية، وتم تحديد البرنامج ‏العلاجي والتأهيلي الخاص به لتجهيزه للعودة إلى المشاركة مع الأهلي.‏

وأوضح جاب الله أن وسام أبوعلي اشتكى من آلام في العضلة الخلفية، عقب نهاية المران الذي ‏أقيم أمس على ملعب التتش، وتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة له للاطمئنان على حالته ‏والتعرف على حجم إصابته.‏

كما قال الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن علي ‏معلول، لاعب الفريق، أدى جلسة في «الجيم» على هامش مران الفريق بعد تعرضه لنزلة برد، ‏على أن ينتظم في التدريبات الجماعية عقب تحسن حالته.‏

وكان معلول قد انضم للتدريبات يوم الخميس الماضي، بعد انتهاء مشاركته مع منتخب تونس في ‏بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في كوت ديفوار.

وواصل الأهلي تدريباته صباح أمس على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري ‏في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

وكان الفريق الأول بالنادي الأهلي قد خاض معسكر إعداد خارجيًّا في مدينة عجمان بالإمارات، تخللته مواجهتان وديتان ‏أمام الأخدود السعودي وحتا ‏الإماراتي.‏

كولر الاهلى شباب بلوزداد الجزائري بعثة الاهلى دور المجموعات الافريقى

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