الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

القيعى: سنبحث عن حارس حتى آخر لحظة فى القيد ولا أحد يعرف كيف يفكر كولر

عدلي القيعي
عدلي القيعي

أكد المهندس عدلي القيعي رئيس شركة الأهلي لكرة القدم أن هناك ثقة كبيرة في قدرات مصطفى شوبير الذي اعتمد عليه الفريق في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا وكان على قدر المسؤولية.

 

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع أحمد حسن على قناة dmc: حمزة علاء حارس مميز، وهناك حارس مرمى ممتاز اسمه مصطفى مخلوف وسوف يكون له مستقبل كبير وقمنا بضمه بعد محاولات لمدة ٣ سنوات ويملك شخصية قوية.

 

وأشار إلى أن المسؤلية صعبة وكبيرة وأن الموقف صعب وأنه في حال ضم حارس جديد فلن يتم قيده أفريقيا والبحث عن حارس وسنظل لآخر نفس في البحث عن تدعيم المركز ولا أحد يعرف كيف يفكر مارسيل كولر.

 

وأضاف: لا أحد يطمئن في ظل غياب محمد الشناوي وهناك مخاوف من إصابات للحراس الآخرين.. لا يمكن أن أتحدث عن محمد صبحي ومحمد عواد احتراما لتواجدهم مع نادي الزمالك.

 

وأكمل: موهبة محمد صبحي تفجرت في المنتخب الأولمبي وهو نفس الأمر مع حمزة علاء.

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عدلى القيعى الاهلى حارس آخر الحارس مصطفى شوبير السويسري مارسيل كولر

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