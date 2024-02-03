رسميا.. الأهلي يضم ثنائي غاني شاب في فترة الانتقالات الشتوية

أعلن النادي الأهلي ضم ثنائي غاني لقطاع الناشئين به وقيدهم في قائمته خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية بعد أن خضع لفترة معايشة استمرت حوالي 10 أيام.



وذكر الأهلي عبر موقعه الرسمي، اليوم السبت، أن الثنائي الغاني صامويل أوبونج، لاعب إم إس كي زيلينا، وريندورف أدوم سارباه، لاعب نادي شيتا، وقعا عقدًا مع النادي لمدة أربعة مواسم ونصف.



وأضاف أن ذلك جاء في ضوء استراتيجية الأهلي للتنقيب عن المواهب الأفريقية مبكرًا، والاستفادة منها سواء من خلال مشاركتهم مع الفريق الأول أو الاستثمار ماليًّا.



وتابع أن الثنائي قد خضع لفترة معايشة في قطاع الناشئين بالأهلي المصري ونالا إشادة كبيرة من وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين، وبدر رجب المدير الفني للقطاع، حيث تم قيد اللاعبين تحت السن.



وأوضح أن الأهلي أيضا قام بتمديد تعاقد مدافعه الصاعد احمد عابدين لمدة خمس سنوات قادمة وذلك بعد المستوى المتميز الذي ظهر عليه اللاعب خلال الفترة الماضية، التي انضم خلالها لتدريبات الفريق الأول كما شارك في معسكر الإمارات الأخير.

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