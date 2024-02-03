عاجل.. رسائل نارية من مدرب الزمالك الجديد للاعبين فى المران الأول

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن تفاصيل اللقاء الأول بين البرتغالي خوسيه جوميز المدير الفني للفريق مع اللاعبين خلال مران اليوم.

وقاد جوميز أول تدريب له في الزمالك اليوم بعد تولي المهمة بشكل رسمي مع الفريق.

وأكد المصدر لـ"الدستور"، أن جوميز وجه بعض الرسائل الهامة للاعبين خلال مران اليوم، وقال لهم: "جئت هنا لأمر واحد فقط وهو صنع التاريخ مع الزمالك".

وتابع جوميز في حديثه مع اللاعبين: "الجميع لديّ سواسية داخل الفريق، لا أعرفكم جيدًا وهذا أول يوم لي لكن أتعامل مع الجميع بنفس المبدأ من يجتهد ويركز سيجد مكانه في المشاركة، ومن يتكاسل لن يكون له دور معنا".

وأكمل: "قبل قدومي علمت بما فعلته الإدارة والصفقات الجديدة، وهذا يعكس اهتمامهم الكبير ورغبتهم في حصد البطولات وعلينا أن نكون على نفس قدر الحماس معهم".

يذكر أن مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذي أقيم اليوم السبت على ملعب النادي، شهد التركيز على العديد من الجوانب الفنية تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الجديد للقلعة البيضاء.

وخاض الفريق فقرة تدريبات بدنية خفيفة في بداية المران تحت قيادة جواوو ميجيل مدرب الأحمال، قبل خوض التدريبات الفنية.

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعتين لخوض تقسيمة فنية كي يتمكن المدير الفني البرتغالي من متابعة مستويات اللاعبين بشكل أكبر. وقاد البرتغالي لويس فيسنتي مدرب حراس مرمى الزمالك الجديد تدريبات رباعي حراس المرمى محمد عواد ومحمد صبحي ومعاذ علاء وعبدالرحمن نفاد، واستعان مدرب الحراس بكاميرا خاصة لتصوير تدريبات حراس المرمى ومشاركتهم في التقسيمة لتقييمهم بشكل دقيق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.