موقف معتمد جمال من الاستمرار مع البرتغالى جوميز فى جهاز الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن الموقف النهائي بالنسبة لـ معتمد جمال المدير الفني السابق للزمالك من الاستمرار مع الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن معتمد جمال رفض الاستمرار مع جوميز واعتذر للإدارة في الساعات الماضية.

ويرفض حسين لبيب رئيس الزمالك رحيل معتمد ويتمسك ببقائه مع الجهاز الفني الجديد نظرا لما قدمه مع الفريق في الفترة الماضية.

معتمد جمال يبحث عن عرض في الوقت الحالي والعمل كمدير فني مع أحد أندية الدوري الممتاز.

وحاول بعض مسئولي الزمالك التواصل مع معتمد جمال في الساعات الماضية ومحاولة إقناعه بالبقاء مع الفريق.

وتعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة موسم ونصف.

ووقع المدير الفني على عقود تدريب الفريق لمدة موسم ونصف الموسم خلال الجلسة التي جمعته بمجلس إدارة النادي، وتم خلالها الاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

مسيرة جوزيه جوميز التدريبية قبل قيادة الزمالك

يذكر أن جوزيه جوميز بدأ مسيرته في التدريب في منتصف العشرينيات، عندما عمل كمساعد مدرب في أندية باسوش دي فيريرا وكوفيليا البرتغالية، كما عمل كمدرب للأحمال في عدة أندية مثل جيل فيسنتي وبنفيكا وبورتو بالبرتغال ومالاجا الإسباني وباناثينايكوس اليوناني.

وتولى جوزيه جوميز منصب المدير الفني لفريق فيدتوتون المجري وبعدها تولى تدريب التعاون السعودي، ثم انتقل لتدريب فريق أهلي جدة السعودي وتوج معه بلقب كأس السوبر السعودي، قبل أن يتولى تدريب فريق بني ياس الإماراتي، وعاد مجدداً في نفس العام لقيادة التعاون السعودي.

كما تولى جوميز تدريب ريو أفي، وبعدها قاد ماريتمو البرتغالي، ثم تولى القيادة الفنية لفريق ألميريا الإسباني، وعاد بعدها مجددا للتعاون السعودي، ثم تولى تدريب بونفيرادينا بالدوري الإسباني وخاض جوزيه جوميز آخر تجاربه التدريبية رفقة تشافيس البرتغالي الذي رحل عنه في سبتمبر الماضي.