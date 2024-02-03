السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موقف معتمد جمال من الاستمرار مع البرتغالى جوميز فى جهاز الزمالك

معتمد جمال
معتمد جمال

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن الموقف النهائي بالنسبة لـ معتمد جمال المدير الفني السابق للزمالك من الاستمرار مع الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز.
وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن معتمد جمال رفض الاستمرار مع جوميز واعتذر للإدارة في الساعات الماضية.
ويرفض حسين لبيب رئيس الزمالك رحيل معتمد ويتمسك ببقائه مع الجهاز الفني الجديد نظرا لما قدمه مع الفريق في الفترة الماضية.
معتمد جمال يبحث عن عرض في الوقت الحالي والعمل كمدير فني مع أحد أندية الدوري الممتاز.
وحاول بعض مسئولي الزمالك التواصل مع معتمد جمال في الساعات الماضية ومحاولة إقناعه بالبقاء مع الفريق.
وتعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة موسم ونصف.

ووقع المدير الفني على عقود تدريب الفريق  لمدة موسم ونصف الموسم خلال الجلسة التي جمعته بمجلس إدارة النادي، وتم خلالها الاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

مسيرة جوزيه جوميز التدريبية قبل قيادة الزمالك

يذكر أن جوزيه جوميز بدأ مسيرته في التدريب في منتصف العشرينيات، عندما عمل كمساعد مدرب في أندية باسوش دي فيريرا وكوفيليا البرتغالية، كما عمل كمدرب للأحمال في عدة أندية مثل جيل فيسنتي وبنفيكا وبورتو بالبرتغال ومالاجا الإسباني وباناثينايكوس اليوناني.
وتولى جوزيه جوميز منصب المدير الفني لفريق فيدتوتون المجري وبعدها تولى تدريب التعاون السعودي، ثم انتقل لتدريب فريق أهلي جدة السعودي وتوج معه بلقب كأس السوبر السعودي، قبل أن يتولى تدريب فريق بني ياس الإماراتي، وعاد مجدداً في نفس العام لقيادة التعاون السعودي.
كما تولى جوميز تدريب ريو أفي، وبعدها قاد ماريتمو البرتغالي، ثم تولى القيادة الفنية لفريق ألميريا الإسباني، وعاد بعدها مجددا للتعاون السعودي، ثم تولى تدريب بونفيرادينا بالدوري الإسباني وخاض جوزيه جوميز آخر تجاربه التدريبية رفقة تشافيس البرتغالي الذي رحل عنه في سبتمبر الماضي.

للزمالك لمعتمد جمال جوميز البرتغالي جوميز المدير الفني

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية ترم أول.. المحافظ يعتمدها بنسبة نجاح 78.5٪

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم فقط

عاجل| بمشاركة مصر.. نيويورك تايمز تكشف نتائج اجتماع باريس الرباعى لوقف حرب غزة

رأس الحكمة.. الحقيقة وراء "مشروع القرن السياحى" بعيدًا عن الأكاذيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

خيبة الإدارة

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صفاء النجار

من مقامات الغضب.. الحيرة

علي سعدة

خبراء الاقتصاد

محمد رفعت

القاهرة تتحدى.. بالكتاب!

أحمد غنام

مصر تصنع إلكترونيات

ماجد حبته

أولوياتنا فى «بريكس»

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل فلسطينيين فى الضفة الغربية

كواليس وقف إطلاق النار المرتقب بين إسرائيل و«حماس»

لا تقارنوه بالهولوكوست