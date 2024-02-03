السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مدبولي يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء خلال يناير الماضي

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية تعزيز اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس لجهودها المقدمة في المجال الطبي، لا سيما تلك الجهود الخاصة بالتعامل العاجل والفعال مع الاستغاثات والحالات التي تتطلب تدخلًا سريعًا، بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية.

جاء ذلك خلال متابعة، رئيس مجلس الوزراء، جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس، خلال شهر يناير 2024، من خلال تقرير مقدم من المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الدكتور حسام المصري.

وأوضح الدكتور حسام المصري أن مجهودات اللجنة الطبية العليا والاستغاثات شملت، على مدار شهر يناير الماضي، عدة أوجُه؛ حيث تم رصد 983 حالة بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والاستجابة لها، كما تم صدور 114 قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة.

وشملت جهود واستجابات اللجنة أيضًا توفير الإجراءات الطبية لـ 69 حالة لمرضى الأورام وعمليات الجاما نايف، فضلًا عن تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لحالة واحدة.

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ولفت رئيس اللجنة إلى أنه خلال شهر يناير تم إصدار 19 قرارًا خاصًا بعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، وإصدار 25 قرارًا خاصًا بالحالات الطارئة، وكذا توفير الأدوية بإجمالي 98 استغاثة تم رصدها.

وأشار المصري، في تقريره، إلى إجراء الكشف الطبي على 3480 حالة بالقوافل الطبية في محافظة الغربية، وتقديم 338 نظارة طبية، وذلك ضمن جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء بالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء، خلال شهر يناير الماضي.

 

مصطفى مدبولى اللجنة الطبية العليا المجال الطبي الاستغاثات والحالات مجلس الوزراء

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