الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بكرى: مجلس الوزراء سيناقش إنشاء مفوضية عدم التمييز لتقديمها للبرلمان

مصطفى بكري
مصطفى بكري

قال الإعلامي  مصطفى بكري، إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان والحريات الأساسية والارتقاء بحياة مواطنيها.

حقوق الإنسان والحريات 

وأكد الإعلامي مصطفى بكري، خلال تقدمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مجلس الوزراء سيناقش إنشاء مفوضية عدم التمييز تمهيدًا لتقديمها إلى البرلمان.

وأضاف في حديثه، أنه من الضروري أن يتم الإسراع بعقد جلسات الحوار الوطني للانتهاء سريعًا من توصياته.

آليات الحوار الوطني 

وأشار إلى أن المصادر أكدت أنه لا بد من استخدام آلية جديدة للحوار الوطني ومشاركة قوى أخرى لم تشارك مثل النقابات وأساتذة الجامعات، معبرًا: "لدينا 3 أحزاب أساسية وهي الشعب الجمهوري والديمقراطي والوفد".

مصطفى بكرى الاعلامي مصطفى بكري حقائق وأسرار صدى البلد آليات الحوار الوطني

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