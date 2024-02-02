وزير قطاع الأعمال: توجيه بدعم الاستثمار الخاص ليحتل مكانته الطبيعية بالاقتصاد القومي

قال المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، إن هناك توجيها للشركات التابعة بفتح المجال وإتاحة المعلومات اللازمة أمام الشركات الخاصة لزيادة المشاركات والتعاون، خاصة في القطاعات الإنتاجية في إطار التوجه العام بدعم الاستثمار الخاص ليحتل مكانته الطبيعية في الاقتصاد القومي لاسيما الاستثمار فى مشروعات الغذاء والتصنيع الزراعى والإنتاج الحيواني.

طفرة كبيرة على صعيد الاستصلاح والتوسع الرأسى والأفقى فى مجال الإنتاج الزراعي

وأوضح وزير قطاع الأعمال العام، خلال توقيع بروتوكول تعاون بين شركة إيجيكو إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير وإحدى شركات القطاع الخاص، أن اتفاق الشراكة بين شركة ايجيكو والمستثمر الذي يعمل في مجال التصنيع الزراعي والإنتاج الحيواني يمثل امتدادًا لما تشهده الدولة حاليا من طفرة كبيرة على صعيد الاستصلاح والتوسع الرأسى والأفقى فى مجال الإنتاج الزراعي، وتعظيم العائد الاقتصادى من وحدتي الأرض والمياه من التصنيع واستخدام التكنولوجيا الحديثة، وفي إطار استراتيجية الوزارة لاستغلال الأصول وتعظيم عوائدها والمساهمة في المشروعات التنموية.

ووقع البروتوكول كل من المهندس أحمد أبو شبانة العضو المنتدب لشركة النصر العامة للمباني والإنشاءات، ومحمد مصطفى عن شركة "هيلثي فاملي"، بحضور المهندس هاني سليمان رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير.

تفاصيل مجالات عمل شركة "إيجيكو"

وأشارت الوزارة أنه يذكر أن شركة إيجيكو يرجع تأسيسها إلى عام 1938 وتعمل في مجال المقاولات ومنها الشبكات والمرافق ومحطات التنقية، منشآت المباني الصناعية، الإنشاءات العامة، والأعمال البحرية وتم إضافة شركة رمسيس لإدارة المشروعات الزراعية لها بالإضافة إلى شركة العربية للتجارة الخارجية فأصبحت شركة إيجيكو تعمل في نشاطات متعددة مثل نشاط المقاولات والتشييد والبناء ونشاط الزراعة ونشاط التجارة وذلك بعد إضافة نشاط التجارة إليها حيث تمتلك الشركة مزرعة الصالحية من خلال شركة رمسيس لإدارة المشروعات الزراعية التي انضمت إليها بعد الدمج.