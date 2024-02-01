خطة تطوير شاملة.. تفاصيل استراتيجية "قطاع الأعمال" لتحديث مصانع القاهرة للأدوية

يرصد "الدستور" محاور خطة تطوير شركة القاهرة للأدوية- إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للأدوية- وفقا لخطة الموازنة التقديرية للعام المالي 2023 /2024.

ووفقا لخطة التطوير لمشروع الموازنة التقديرية للعام المالي 2023 /2024، والتي حصل "الدستور" علي نسخة منها، فأن شركة القاهرة للأدوية تستهدف تحقيق صادارت بنحو 160 مليون جنيه بنهاية يونيو القادم.

وأشار التقرير إلي أن شركة القاهرة للأدوية تستهدف تحقيق صافي ربح بقيمة 360 مليون جنيه، موضحا أن الشركة تنفذ استثمارات بقيمة 213 مليون جنيه حتي يونيو.

وأكد أن الشركة تعمل علي استكمال مسيرة دعم وتطوير المباني الإنشاءات وتحديث وتطوير الآلات والمعدات ووسائل النقل والأثاث.

وأوضح أن الاستراتيجية تستهدف تحقيق إيرادات بقيمة 1.7 مليار جنيه، موضحا أن مليار و100 مليون جنيه إيرادات خلال عام 2021 /2022.

وحققت الشركة صادارات بقيمة 87 مليون جنيه خلال العام المالي 2021 /2022، مؤكدا أن الشركة 165 مليون جنيه أرباح خلال العام المالي 2021 /2022.

وأوضح التقرير، أنه تم ضخ استثمارات بقيمة 17 مليون جنيه خلال العام المالي 2021 /2022.

ووفقا للخطة الاستراتيجية لوزراة قطاع الأعمال العام فإن الوزارة تستهتدف تطوير شامل في مصانع وشركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام في إطار العمل علي تحقيق هدف تطبيق موصفات التصنيع الجيد، والعمل علي زيادة صادارات الأدوية في شركات قطاع الأعمال العام والعمل علي تعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية في شركات قطاع الأعمال العام، والتوسع في شراكة القطاع الخاص وزيادة الإيرادات والصادرات في شركات قطاع الأعمال العام في ظل الاحتياج الي العملة الصعبة من أجل شراء مستلزمات الإنتاج.