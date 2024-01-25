"القابضة للأدوية" تستهدف تحقيق صادارات بـ664 مليون جنيه يونيو المقبل

كشفت خطة الموازنة التقديرية للشركة القابضة للأدوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، للعام المالي 2023/2024، عن استهداف تحقيق صادارات بقيمة 664 مليون جنيه بنهاية يونيو المقبل.

ووفقًا لخطة الموازنة التقديرية التي حصلت "الدستور" على نسخة منها، فإن المستهدفات الخاصة بالشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية هو العمل على تطوير وتحديث خطوط الإنتاج في إطار العمل على الوصول إلى تطبيق موصفات التصنيع الجيد.

وكان الدكتور أشرف الخولي، العضو المنتدب للشركة القابضة للأدوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، قد كشف لـ"الدستور"، أن الشركة القابضة للأدوية تخطط لإنشاء مصانع وخطوط إنتاج جديدة عبر التعاون مع القطاع الخاص المصري والأجنبي.

وأوضح العضو المنتدب للشركة القابضة للأدوية، أنه سيتم إنشاء مصنع لأكياس الدم بالتعاون مع اليابان في شركة الإسكندرية للأدوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للأدوية، بالإضافة إلى إنشاء أكبر مصنع لإنتاج الأدوية البيولوجية في شركة النيل للأدوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للرشكة القابضة للأدوية.

وأشار العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للأدوية، إلى أنه من المقرر العمل على إنشاء أكبر مصنع لإنتاج ألبان الأطفال بالتعاون مع إحدى الشركات الاسترالية، مشيرًا إلى أنه جارٍ العمل أيضًا على التوسع في التعاون مع القطاع الخاص المصري والأجنبي في عدة مشروعات أخرى.

وأكد العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن انضمام مصر لمجموعة البريكس سيسهم في تنمية الصناعة المحلية ويعمل على زيادة الصادارات، مشيرًا إلى أنه من المقرر العمل على إنشاء مصنع لخامات الأدوية بالتعاون مع إحدى الشركات الهندية في إطار العمل على تعميق التصنيع المحلي والعمل على تنمية الاستثمارات في شركات القابضة للأدوية وخفض فاتورة الاسيتراد وزيادة الصادارات.