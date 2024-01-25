تستهدف 100 مليار دولار.. خطة "قطاع الأعمال" لزيادة عوائد الصادرات

كشفت الخطة الاستراتيجية لوزارة قطاع الأعمال العام، عن مضاعفة حجم العوائد الدولارية من صادرات خطة التطوير الشامل التي تنفذها شركات قطاع الأعمال العام في ظل توجه الدولة نحو تحقيق 100 مليار دولار من الصادرات، وهو ما يحتاج- وفقًا للخطة- إلى جذب استثمارات ضخمة، والعمل على التعاون مع القطاع الخاص.

مضاعفة صادرات قطاع الأعمال

من جهته، قال المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، إن العمل على مضاعفة صادرات شركات قطاع الأعمال العام، هو هدف قومي للمصانع والشركات المملوكة في إطار العمل على جلب العملة الصعبة وزيادة العوائد الدولارية منها.

وأوضح الوزير أن القيادة السياسية مهتمة بتطوير شركات قطاع الأعمال العام عبر التعاون مع القطاع الخاص المصري والأجنبي من أجل تعميق التصنيع المحلي والعمل علي زيادة الصادارات المصرية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية من مصانع الشركات في الخارج.

3 مليارات دولار صادرات مستهدفة من تطوير الغزل والنسيج

وتستهدف خطة وزارة قطاع الأعمال من خلال المشروع القومي لتطوير مصانع الغزل والنسيج الوصول إلى أكثر من 3 مليارات دولار من تصدير منتجات الغزل والنسيج، حيث شهد المشروع ضخ استثمارات حوالي 50 مليار جنيه.

ومن المقرر البدء في افتتاح المصانع الجديدة خلال العام الجاري، كما أسست وزارة قطاع الأعمال العام شركة خاصة بالتسويق لمنتجات الغزل والنسيج، وتم عمل علامات تجارية جديدة تحت مسمى نيت ومحلة لتكون العلامات التجارية الجديدة التي تغزو بها مصر سوق الغزل والنسيج والملابس العالمية، حيث شاركت الشركة مؤخرًا في معرض ألمانيا للملابس والمنسوجات في إطار فتح أسواق جديدة لمنتجات الغزل والنسيج في أوروبا.

3 مراكز تصديرية كبرى

شهدت الخطة القومية لتعظيم صادرات منتجات الغزل والنسيج، إقامة 3 مراكز تصديرية كبري وهي حلوان وكفر الدوار والمحلة، حيث تتولى هذه المراكز جمع منتجات الغزل والنسيج التي يتم تصديرها للخارج بناءً على المبيعات الخارجية التي تحققها شركة التسويق الجديدة، خاصة أن الغزل والنسيج المصري عليه طلب جيد من الأسواق العالمية.

"بكل فخر صنع في مصر" من منتجات خطة التطوير الشامل للمشروع القومي لتطوير مصانع الغزل والنسيج الحكومية في مصر، حيث تم العمل على الاستعانة بمصممين من أوروبا لعمل تصميمات للقميص المصري فاخر الصنع من القطن المصري والذي سيباع ثمنه في أوروبا بنحو 700 يورو.

بينما سيعمل مصنع أقمشة الجينز الجديد الذي يُقام في دمياط على إنتاج القماش الجينز الفاخر الذي يصنع للمرة الأولى في مصر ومن المقرر تصديره لإفريقيا وعدد من الدول.

استثمارات ضخمة لتعظيم صادرات الأسمدة

كما كشفت الخطة القومية لتعظيم صادرات مصر من الأسمدة الحكومية ضخ استثمارات ضخمة، حيث تم تطوير مصنع كيما في الصعيد باستثمارات 12 مليار جنيه، وجارٍ العمل على تطوير مصنع الدلتا للأسمدة بنحو مليار دولار، كما يتم العمل على تطوير مصنع النصر للأسمدة بنحو 600 مليون يورو، كما تم الاتفاق على إنشاء مصنع جديد بشركة حلوان للأسمدة باستثمارات ضخمة عبر تحالف من عدة جهات.

وشهدت الخطة أيضا العمل علي حل أزمة موصفات التصنيع الجيد للدواء المصري في شركات قطاع الأعمال العام، حيث تم اعتماد نحو مليار جنيه من أجل العمل علي تحديث خطوط الإنتاج وإنشاء مصانع جديدة سواء لخامات الأدوية أو للأدوية البيولوجية وإنشاء مصنع ضخم لإنتاج ألبان الأطفال وأول مصنع لإنتاج أكياس الدم بالتعاون مع اليابان، ما سيسهم في تعزيز صادرات الدواء المصري في الدول العربية والإفريقية.

كما شهدت خطة قطاع الأعمال العام على جذب استثمارات أجنبية جديدة من أجل العمل على تعظيم الاستفادة من المواد الخام المملوكة للشركات في إطار العمل على تعظيم القيمة المضافة منها وتصدير منتجاتها للخارج.

تعظيم الأعمال الخارجية لقطاع التشييد والبناء

شهدت الخطة أيضًا العمل على تعظيم حجم الأعمال الخارجية التي تنفذها شركات قطاع الأعمال العام في المشروعات القومية في الدول العربية والإفريقية، ما يسهم في زيادة العملة الصعبة التي يتم جلبها لمصر.