الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بالتفاصيل.. خريطة قوابض قطاع الأعمال العام عقب خفض عدد الشركات

قطاع الأعمال
قطاع الأعمال

حصلت الدستورعلي تقرير خاص بخريطة الشركات القابضة الغير تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ولكن تتبع قانون 203 قطاع الأعمال العام وفقا لمركز معلومات قطاع الأعمال العام التابع لـ وزراة قطاع الأعمال العام .

واشتملت الخريطة وفقا لتقرير خاص بمركز معلومات قطاع الأعمال العام التابع لوزارة قطاع الأعمال العام فأن الشركات القابضة الغير تابعة للوازارة ولكن تتبع قانون 203 قطاع الأعمال العام هي الشركة القابضة للنقل البحري والبري التي انتقلت من وزارة قطاع الأعمال العام الى وزارة النقل والشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري.

كما اشتملت خريطة الشركات الغير تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وتابعة لقانون 203 قطاع الأعمال العام وفقا لمركز معلومات قطاع الأعمال العام التابع لوزارة قطاع الأعمال العام علي الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية والشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات.

واشتملت الخريطة أيضا علي الشركة القابضة مصر للطيران والشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والأكاديمية المصرية لعلوم الطيران والشركة القابضة للري والصرف والشركة القابضة للصوامع والتخزين، والشركة القابضة للبتروكمياويات والمصرية القابضة للغازات الطبيعية ايجاس وشركة جنوب الوادي القابضة للبترول والشركة القابضة للاستثمار في مجالا الأثارونشر الثقافة الأثرية والشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية.

فيما اشتملت الشركات القابضة لوزارة قطاع الأعمال العام حاليا علي 6 شركات قابضة وهي الشركة القابضة للغزل والنسيج والقطن والشركة القابضة للصناعات المعدنية والشركة القابضة للصناعات الكيماوية والشركة القابضة للأدوية والشركة القابضة للتشييد والتعمير والشركة القابضة لللسياحة والفنادق.

وكانت كلا من شركتي القابضة للتأمين انتقلت من وزارة قطاع الأعمال العام الي صندوق مصر السيادي وانتقلت الشركة القابضة للنقل البحري والبري الي وزارة النقل.

 

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