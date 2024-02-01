عبدالحليم قنديل: حرب إسرائيل على غزة هى أطول حرب عربية متصلة أيامها

قال الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، إن الحرب الإسرائيلية على فلسطين تعتبر أطول حرب عربية متصلة أيامها.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "حديث الأخبار"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن فكرة وقف إطلاق النار مشروط أو غير المشروط مثارة الآن ويوجد إمكانية لوقفه موقوتة قد تمتد لشهرين وقد يكون ذلك خلال أيام.

وتابع أن إسرائيل تسعى لهدنة موقوتة كلما قلت أيامها كان أفضل لتبادل عدد أكبر من الأسرى، مشيرًا إلى أن حماس تصر على الوقف الشامل للحرب وتبادل الأسرى بقاعدة الكل مقابل الكل، ويوجد تعارض ولكن هناك محاولات لأخذ الصيغة المشتركة بينهما.

الأطراف التفاوضية تسعى لهدن طويلة

وأشار إلى أن الأطراف التفاوضية تسعى لهدن طويلة تكون تمهيدًا لوقف نهائي لوقف الحرب بغزة، مؤكدًا أن هناك حرب إبادة جماعية تجري في الميادين وعدد الشهداء وصل إلى 100 ألفًا بإضافة أرقام المفقودين تحت الأنقاض.