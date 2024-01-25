عبدالحليم قنديل: حرب غزة أظهرت صمودًا أسطوريًا للشعب الفلسطيني

قال الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، إن ما يحدث في غزة هو حرب إبادة جماعية تتم على مرأى الناس وهذه الحرب ظهر فيها صمودًا إسطوريًا للشعب الفلسطيني.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "حديث الأخبار"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الشعب الفلسطيني بالمعنى التاريخي هو شعب الله المختار، وذلك بسبب البسالة في تحمل مالايتحمله بشر.

وأكد أن المقاومة الفلسطينية تبدي أداءً قتاليًا مذهلًا بكل المقاييس فلا مقارنة بقوة التسليح لأن أمريكا أقوى تسليح في العالم تقف مع إسرائيل ولا يوجد تكافؤ في الحساب المادي ولكن المفارقة التي صنعتها المقاومة بأسلحتها البسيطة صنعت الفارق.

وأشار إلى أننا علينا أن ننتبه أن ما يؤثر في إسرائيل أكثر من أي شيء آخر هو النزيف في الكادر البشري خاصة أن نسبة الضباط في هذه الخسائر عالية جدًا وهذا ما يصدم المجتمع الإسرائيلي.