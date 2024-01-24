الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لجنة عربية برئاسة الكويت تبحث إجراءات وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

الشعب الفلسطيني
الشعب الفلسطيني

عقدت اللجنة العربية المؤقتة مفتوحة العضوية لوضع إجراءات لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، اجتماعها الأول اليوم الأربعاء على مستوى المندوبين الدائمين بالجامعة العربية، لدراسة إجراءات عربية يمكن القيام بها على المستويات القانونية والاقتصادية والسياسية والدبلوماسية لتصدر تقريرها على الدول الأعضاء خلال أسبوع. 

وترأس أعمال اللجنة السفير طلال المطيري، مندوب دولة الكويت بالجامعة العربية، وبحضور الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي، ومندوب دولة فلسطين بالجامعة السفير مهند العكلوك، وعدد من مندوبي الدول الأعضاء. 

وقال السفير العكلوك، في تصريح للصحفيين، إن اجتماع اللجنة اليوم يأتي بناء على القرار الصادر عن مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين الذي عقد في دورته غير العادية أول أمس الاثنين بناء على طلب دولة فلسطين بشأن استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني لليوم 110 والذي راح ضحيته الآلاف ما بين شهيد وجريح ومفقود.

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وأوضح العكلوك، أن مهام اللجنة، هو تحضير قائمة بالإجراءات الاقتصادية والقانونية والسياسية والدبلوماسية والتي يمكن للدول العربية أن تتخذها لوقف العدوان وحماية المدنيين الفلسطينيين فورا، بالإضافة إلى منع التهجير القسري للشعب الفلسطيني ومنع تصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف أن دولة فلسطين ستقدم للجنة مجموعة من الإجراءات الاقتصادية والقانونية والسياسية لإعدادها واتخاذ كل دولة حسب قرارها السيادي ما يناسبها لتنفيذه. 

وأكد أن الجامعة العربية، بدولها الأعضاء، أمام تحد من نوع مختلف وهو أن نتجاوز موضوع الإدانات والمطالبات والمناشدات إلى موضوع الفعل وما الذي يمكن أن تفعله الدول الأعضاء غير إصدار قرار وبيان وموقف شفهي.

وكان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين قد طالب، في قرار أصدره في دورته غير العادية أول أمس الاثنين بشأن استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، بتشكيل لجنة مؤقتة مفتوحة العضوية من المندوبين الدائمين والأمانة العامة للجامعة العربية، لدراسة إجراءات عربية يمكن القيام بها على المستويات القانونية والاقتصادية والسياسية والدبلوماسية لتفعيل وتنفيذ مضامين هذا القرار، وإصدار تقريرها وتعميمه على الدول الأعضاء خلال أسبوع من تاريخه.

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