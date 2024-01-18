عبدالحليم قنديل: الإبادة الجماعية التى شهدتها غزة لم تشهدها منطقة في العالم

قال الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، إن غزة تعتبر أطول حرب عربية إسرائيلية، والطرف الثاني فيها ليس جيشًا ولكن المقاومة أبدعت ونجحت في استكشاف قيم تكنولوجية مضافة.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "حديث الأخبار"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المقاومة يجتمع لديها عقيدة القتال والاستشهاد، وأداء القتال، وكذلك تصنيع الأسلحة، مؤكدًا أنها حرب غير متناظرة أومتحركة ولكن مذهل هذا الصمود الذي أبدته غزة.

الحرب لو استمرت 1000 يوم لن تتغير

وتابع، أن الإبادة الجماعية التي شهدتها غزة لم تشهدها منطقة في العالم، وأثبتت أن الشعب الفلسطيني هو شعب الله المختار، مؤكدًا أن الحرب لو استمرت 1000 يوم لن تتغير، وأن إسرائيل بدات التوغل البري يوم 20 أكتوبر الماضي وزادت عدد جنودها إلى 6 فرق بما يعادل 120 ألف جندي، واليوم خفضت العدد إلى 3 فرق لا غير وهذا التحول سيزيد مع الأيام.