جهاد الحرازين يكشف حجم الأمراض المنتشرة فى غزة بعد انهيار النظام الصحى

قال جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية، إن منظمة الأونروا تخدم 6.5 مليون لاجئ فلسطيني، لأنها تعمل في 5 مراكز إغاثية وتشرف على 58 مخيمًا، وتقدم خدماتها التعليمية لنصف مليون طالب بالإضافة للخدمات الصحية والمواد الإغاثية وصيانة الخيام.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن هناك 30 ألف موظف بالأونروا وما تم العمل به نتيجة أحد التقارير الاستخاراتية أن عددا من الموظفين شاركوا في أحداث 7 أكتوبر وعددهم 12 موظفًا، مؤكدًا أن الوكالة بعد 7 أكتوبر تقدم خدماتها أصبحت مسئولة عن 2.5 مليون مواطن بـ غزة من تقديم خدمات غذائية وصحية.

وتابع أنه يوجد 760 ألف إصابة أمراض جلدية و40% إصابة بأمراض معوية متعلقة بالجهاز الهضمي، و100 ألف مواطن من أصحاب الأمراض المزمنة ولا يوجد لهم علاج، لأن النظام الصحي سقط تمامًا بغزة ولم يعد قادرًا على العمل.

نتنياهو يسعى لإطالة أمد الحرب

وأكد أن نتنياهو يسعى لاطالة أمد الحرب لا تهامه بقضايا فساد ورشوة ومن المقرر أن يقف أمام المحكمة في فبراير، مشيرًا إلى أنه كان داعمًا لحماس وكان ينقل لها الأموال ويرد القضاء عليها حتى يثبت أنه كما أوجدها قضى عليها.