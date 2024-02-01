تقرير أمريكى: بايدن يعترف بمعاناة المواطنين فى غزة جراء الحرب الوحشية

اعترف الرئيس الأمريكي جو بايدن بمقتل أفراد الخدمة الأمريكية الذين سقطوا في الأردن، ومعاناة مواطني غزة وإسرائيل، وإنه يتفهم الألم والعاطفة التي يشعر بها الكثيرون هنا في أمريكاوفي جميع أنحاء العالم، ردًا على "الصدمة والدمار في إسرائيل وغزة"، حسبما أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية في تقرير صادر لها.

وقال بايدن، في تصريحاته خلال إفطار الصلاة الوطني في الكابيتول هيل صباح الخميس: "نحن نقدر ونصلي من أجل الأرواح التي أزهقت ومن أجل العائلات التي تركت وراءها، لجميع أولئك الذين يعيشون في ظروف مزرية، من الرجال والنساء والأطفال الأبرياء، المحتجزين كرهائن أو تحت القصف، أو النازحين الذين لا يعرفون من أين ستأتي الوجبة التالية، أو ما إذا كانت ستأتي على الإطلاق".

نعمل بنشاط من أجل السلام والأمن



وتابع: "نحن لا نصلي من أجل السلام فحسب، بل إننا نعمل بنشاط من أجل السلام والأمن والكرامة للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني".

وقال بايدن إنه كان منخرطًا في إعادة الرهائن الذين تحتجزهم حماس إلى وطنهم "ليلا ونهارا"، ويعمل أيضا على "تخفيف الأزمة الإنسانية وإحلال السلام في غزة وإسرائيل والسلام الدائم مع دولتين لشعبين".

وفيما يتعلق بأفراد الخدمة الذين سقطوا، قال بايدن إنه تحدث مع عائلاتهم وسيحضر النقل الكريم لجثثهم يوم الجمعة.

ويعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن إصدار أمر تنفيذي يستهدف المستوطنين العنيفين في الضفة الغربية، الذين قال إنهم قوضوا الاستقرار في المنطقة، وفقًا لمسئول أمريكي، وهذه القضية ناقشها بايدن شخصيا في الأشهر الأخيرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.