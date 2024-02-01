تقرير إسرائيلى: حكومة الحرب تدرس مقترحًا للحد من دخول المساعدات إلى غزة

أفادت تقارير بأن الوزراء في حكومة الحرب الإسرائيلية يفكرون في الحد من كمية المساعدات التي تصل إلى غزة، حيث يقوم المتظاهرون اليمينيون بعرقلة دخول الشاحنات التي تحمل الإمدادات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها إلى الأراضي الفلسطينية المحاصرة.

واقترح بيني ج انتس، الجنرال المتقاعد الوسطي في الجيش الذي انضم إلى حكومة الطوارئ في زمن الحرب التي شكلها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، وجادي آيزنكوت، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق ومراقب مجلس الوزراء الحربي، تقييد المساعدات بشكل مؤقت، لإضعاف حماس، وفق تصريحات نقلتها القناة 12 الإسرائيلية في وقت متأخر الأربعاء.

طرحا الاقتراح في اجتماعات هذا الاسبوع

وكشف التقرير أن سياسيين من حزب الوحدة الوطنية، طرحا الاقتراح في اجتماعات هذا الأسبوع، بعد تلقي معلومات من جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي، تزعم فيها أن ما يصل إلى 66% من المساعدات التي تدخل غزة تم اختطافها من قبل حماس.

وواصل: “لا يمكن التحقق من هذا الرقم بشكل مستقل، لكن التقارير عن قيام أشخاص يائسين أو مسلحين بالاستيلاء على شحنات المساعدات أصبحت شائعة في القطاع”.

وبحسب التقرير، قال السياسيون: “يمكننا النظر في تقليص نطاق الإمدادات كجزء من الضغط لبناء آلية مختلفة في قطاع غزة وكجزء من الجهود المبذولة لتحرير الرهائن”.

وقالت القناة 12 إنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن هذه القضية. ولم يرد مكتب نتنياهو على الفور على طلب الجارديان للتعليق.

وتقدر المجموعات الإنسانية، بما في ذلك الأمم المتحدة، أن هناك حاجة إلى 500 شاحنة تحمل مساعدات يوميًا لتوفير الحد الأدنى من المساعدة المطلوبة لسكان غزة، لكن العدد القادر على العبور عبر نقاط التفتيش الإسرائيلية غالبًا ما يكون أقل من 100. معبر كرم أبو سالم، الذي كان قبل الحرب وكان المسؤولون الإسرائيليون قد أعادوا فتحه، وهو المكان الذي دخلت إليه البضائع التجارية إلى غزة، في منتصف ديسمبر، بناء على طلب من الولايات المتحدة، من أجل زيادة وتسريع عمليات التسليم.

وقُتل حوالي 27 ألف شخص في غزة وأُجبر أكثر من 85% من السكان على ترك منازلهم في الحرب المستمرة منذ ما يقرب من أربعة أشهر والتي أشعل فتيلها هجوم حماس على المجتمعات الإسرائيلية، والذي قُتل فيه 1200 شخص واختطف حوالي 250 شخصًا.