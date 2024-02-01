22 فبراير.. الحكم على عاطل تخصص في سرقة السيارات بالدرب الأحمر

حجزت محكمة جنح الدرب الأحمر، اليوم الخميس، محاكمة عاطل تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، لجلسة 22 فبراير المقبل للحكم.

كانت قد ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عاطل، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال السرقة من داخل السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وبحوزته 7 مفاتيح مصطنعة.

وتبين من تحقيقات النيابة أن المتهم له معلومات جنائية سابقة، وتم ضبطه، وأقر بأنه يقوم بسرقة السيارات في الساعات المتأخرة من الليل بعد التأكد من غياب حركة المارة في الشوارع، وأنه يستولى على محتوياتها، ويحتفظ بها في منزله تمهيدا لبيعها.

وضُبطت بإرشاده كافة المسروقات بمسكنه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.