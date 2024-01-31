الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة عامل متهم بهتك عرض سيدة في الشرقية لـ25 فبراير

متهم
متهم

أجلت محكمة جنايات الزقازيق محاكمة عامل متهم بهتك عرض سيدة بالقوة داخل وسيلة مواصلات بدائرة مركز ديرب نجم، لجلسة 25 فبراير للمرافعة، ومواجهة المتهم بالمجني عليها.

تعود تفاصيل الواقعة لشهر نوفمبر من العام المنقضي، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية،إخطارًا يفيد بشأن ما تبلغ لمركز شرطة ديرب نجم، من «ح. ا» 36 عامًا، ومقيمة بدائرة المركز، بأنها حال تواجدها بإحدي وسائل النقل فوجئت بأحد الأشخاص بملامسة مواطن عفتها وعلي أثر ذلك قامت بنهره،إلا أنه عاد وقام بملامسة جسدها مرة أخرى فقامت بالاستغاثة بالسائق، والذي قام بإيقاف المركبة أمام مركز الشرطة، وتم ضبطه والتحفظ عليه وتسليمه للشرطة.

وكشفت التحقيقات وتحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة، «ا.ع»، 38 عامًا، عامل ومقيم بإحدي قري مركز منيا القمح، وتبين قيامه بملامسة مناطق عفتها، قاصدًا من ذلك هتك عرض المجني عليها بغير رضاها، على النحو المبين بالتحقيقات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت قرارها المتقدم.

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