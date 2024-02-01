السجن 15 و3 سنوات لزوجين قتلا طفلة وشرعا في قتل شقيقها بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، زوجين، الزوج بالسجن 15 سنة عن تهمتي الشروع في قتل طفلته "سدن" والشروع في قتل شقيقها الطفل "هاشم" من ذوى الإعاقة، و3 سنوات عن تهمة احتجاز الطفلين، ومعاقبة الزوجة بالسجن 3 سنوات عن التهمة الأولى وسنة واحدة عن التهمة الثانية.

السجن 15 و3سنوات للزوجين المتهمين بقتل طفلة والشروع فى قتل شقيقها بالشرقية

تعود أحداث القضية رقم 8928 لسنة 2023 جنايات مركز مشتول السوق، المقيدة برقم 2898 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 14 مايو 2023، عندما أحالت النيابة العامة المتهمين: إبراهيم ه م ه، 37 عاما، صاحب مزرعة دواجن، مقيم بمركز مشتول السوق، وزوجته هاجر ص م ي، 35 سنة، ربة منزل، مقيمة بمركز مشتول السوق، إلى المحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بقتل المجني عليها ابنة المتهم من زوجته الأولى الطفلة سدن، والشروع في قتل شقيقها الطفل هاشم.

جاء في أمر الإحالة أن المتهمين، وحال كون المتهم الأول والد المجني عليهما والمتهمة الثانية مسؤولة عن تربيتهما وملاحظتهما ولها سلطة عليما، قتلا المجني عليها الطفلة سدن عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العز المصمم على قتلها وذلك للخلاص من مسؤوليتها حال كونها من ذوي الإعاقة، وأعدا لذلك الغرض سلاح أبيض وأدوات (سكين - عصا - خرطوم - حبال) واعتادا التعدي عليها بالضرب بالأيدي وباستخدام تلك الأدوات وبالتعذيب بكيها بالنار باستخدام السلاح الأبيض فأحدثا ما بها من إصابات أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات، كما شرعا في قتل شقيقها المجني عليه الطفل هاشم، حال كونه من ذوي الإعاقة، واحتجزا الطفلين على النحو المبين بالتحقيقات.