الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مدرب غينيا يتحدى الكونغو: يجب على اللاعبين حزم حقائبهم استعدادا للعودة

منتخب غينيا
منتخب غينيا

أدلى كابا دياوارا المدير الفني لمنتخب غينيا، بتصريحات نارية للغاية، قبل مواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية  بكأس الأمم الإفريقية "كان 2023".

موعد مباراة منتخب غينيا والكونغو الديمقراطية بكأس الأمم الإفريقية "كان 2023"

ويواجه منتخب غينيا نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية، في تمام العاشرة مساء غدا الجمعة، على ستاد الحسن واتارا، ضمن منافسات ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية "كان 2023".

 

دياوارا: على لاعبي الكونغو حزم حقابئهم استعدادا للعودة

وقال دياوارا، في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي للمباراة:" نحن هنا في كوت ديفوار من أجل الوصول لأبعد دور ممكن في البطولة، وليس للنزاهة أو الترفية أو حتى التقاط الصورة التذكارية".

وأضاف:" مواجهة صعبة للغاية على الطرفين، لكننا جاهزون لها، على المنافس حزم حقائبهم استعدادا للعودة مجددا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية".

وواصل مدرب غنينا:" نؤمن بما نقوم به ونريد أن نعيش تلك المشاعر مرة أخرى، مثلما فعلنا أمام غينيا الاستوائية، لما لا، نمتلك جميع الإمكانيات الفنية والمهارية التي تؤهلنا لذلك".

وأختتم قائلا:" الجميع على أتم استعدادا لفعل أي شيء يقودنا نحو بطاقة العبور لنصف النهائي، لا تنازل عن الهدف الموضوع، مهما كانت الصعوبات أو المعوقات".

 

القنوات الناقلة لمباراة غينيا والكونغو الديمقراطية بـ"كان 2023"

تنقل مباراة منتخبي غينيا والكونغو الديمقراطية، في إطار مباريات دور الثمانية بكأس الأمم الإفريقية "كان 2023"، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، كافة حقوق البث الرسمي والحصري، لجميع فعاليات أمم إفريقيا "كان 2023".

وتجدر الإشارة إلى أن منتخب غينيا، قد صعد لدور ربع نهائي "كان 2023"، بعدما نجح في إقصاء غينيا الأستوائية، في دور الـ16 من العرس القاري بهدف نظيف.

كابا دياوارا منتخب غينيا كأس الأمم الأفريقية منتخب الكونغو الديمقراطية مدرب غينيا يتحدى الكونغو

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