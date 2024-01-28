طريق مصر.. رأس بايو تقود غينيا لبلوغ دور الثمانية على حساب غينيا الاستوائية بأمم أفريقيا 2023

قضى منتخب غينيا كوناكري على أحلام منتخب غينيا الاستوائية في المضي قدما لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2023، بعدما صعد على حسابه إلى دور الثمانية في المسابقة القارية في كوت ديفوار.



وتغلب منتخب غينيا كوناكري 1 / صفر على غينيا الاستوائية، اليوم الأحد، في دور الـ16 للمسابقة القارية، المقامة حاليا في كوت ديفوار، ليواصل مسيرته في البطولة، التي يحلم بالفوز بها للمرة الأولى في تاريخه.



وتقمص محمد بايو دور البطولة في المباراة، بعدما أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الثامنة (الأخيرة) من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني بضربة رأس متقنة، ليقود المنتخب الملقب بـ(الفيلة الوطنية) لبلوغ دور الثمانية للمرة الخامسة في تاريخه والأولى منذ نسخة المسابقة عام 2015 في غينيا الاستوائية.



وكان منتخب غينيا الاستوائية، الذي لعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه فيديريكو بيكورو في الدقيقة 55، أهدر ركلة جزاء سددها نجمه إيميليو نسووي في الدقيقة 68.



ويلتقي منتخب غينيا كوناكري في دور الثمانية يوم الجمعة القادم، مع الفائز من مباراة دور الـ16 التي تجرى بين منتخبي مصر والكونغو الديمقراطية، في وقت لاحق اليوم.

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