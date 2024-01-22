الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

مدرب السنغال يكشف عن موقفه من قيادة التيرانجا أمام غينيا بـ"كان 2023"

أليو سيسيه
أليو سيسيه

كشف أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال، آخر تطورات حالته الصحية وموافقه من قيادة أسود التيرانجا أمام منتخب غينيا من عدمه، بمجموعات كان 2023.

موعد مباراة السنغال وغينيا بمجموعات "كان 2023"

يواجه منتخب السنغال نظيره منتخب غينيا، في تمام السابعة مساء غد الثلاثاء، على ستاد شارليس كونان باني، في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة بمجموعات "كان 2023".

سيسيه: شكر الجماهير على دعمكم.. ونعدكم بالحفاظ على اللقب القاري

وقال سيسيه في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي للمباراة: "الحمد لله أنا بحالة جيدة جدًا، حقًا شكر جميع الأشخاص الذين أرسلوا لي كل هذه الرسائل".

وأضاف: "هذه الرسائل تمحنا القوة على مواصلة الانتصارات كخطوة أولية نحو الهدف الأكبر، وهو الحفاظ على اللقب، لقد أثلجت صدري شكرًا لدعمكم".

وأكمل مدرب أسود التيرانجا: "في بطولة 2017 البداية كانت جيدة بينما النهاية كانت سيئة جدا، بشكل جيد للغاية، وفي نسخة 2022 النهاية سيئ للغاية، رأينا نيجيريا تبدأ جيد وتنهي بشكل سيئ".

وأردف: "نمتلك الخبرات الكافية التي تسمح لنا بالبقاء متواضعين والتركيز على الهدف، وخوض المباريات واحدة تلو الأخرى، سنخوض مواجهة غينيا بكل جدية".

وشدد: "لا تهاون أمام المنافس، مباراة بمثابة ديربي دائما ما تكون ملئية بالإثارة والحماس، نحن نعرف العلاقات بين غينيا والسنغال، لكنها تظل على حالها مباراة كرة قدم".

وأوضح سيسيه: "المنتخبان تأهلا سواء، طابع المباراة سيكون أي شيء غير الودي، أدعو الله أن تبعد عنا للعنة البطل، لم أومن بهذه اللعنة أبدا، كنا نؤمن بنقاط قوتنا".

واختتم قائلا: "الإصابات تقل شيئًا فشيئًا وهذا أمر يبعث على الارتياح الكبير بالنسبة لنا، لأنه يتيح لنا الحصول على إمكانيات أخرى".

موقف السنغال بمجموعات "كان 2023"

ويتربع منتخب السنغال على قمة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، ضمن بهم بلوغ دور الـ16، بينما تأتي منتخبات غينيا ثانيا برصيد 4 نقاط، والكاميرون ثالثا برصيد نقطة، وأخيرا جامبيا رابعا بلا رصيد من النقاط.

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