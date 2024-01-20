السبت 20 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

سونج: السنغال كانت أقوى من الكاميرون واستحقت الفوز

سونج مدرب الكاميرون
سونج مدرب الكاميرون

أعرب ريجوبرت سونج المدير الفني لمنتخب الكاميرون، عن حسرته للخسارة التي تلقاها فريقه أمام السنغال 1 / 3 في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بكأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار.

وقال سونج في المؤتمر الصحفي للمبارة، إن منتخب السنغال كان أقوى من فريقه خلال المباراة، مما قادهم لتحقيق الفوز.
وأضاف سونج: "عندما تكون هناك هزيمة يجب أن نتحمل المسؤولية، ويجب الاعتراف أن السنغال كانت أفضل منا في المباراة".

وأضاف: "السنغال كانت أقوى منا، لقد استحقوا الفوز، من جهتنا نملك لاعبين شباب في المنتخب، وهم في بداية تجربتهم".

ونقل الموقع الرسمي لاتحاد الكرة الأفريقي (كاف) عن سونج قوله: "أظن أن اللاعبين قاموا بكل ما في وسعهم خلال اللقاء، وتفاصيل صغيرة صنعت الفارق في المباراة، ويجب أن نعترف أن المنافس كان أفضل منا".

وختم حديقه بالقول: "أنا متفائل دائما، ما دام هناك مباراة أخيرة، لا توجد حسابات نقوم بها، المباراة القادمة ستكون بمثابة نهائي بالنسبة لنا، وأنا أعرف أننا سنتأهل إلى الدور الثاني".

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