الخميس 01 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس الوزراء العراقى يشيد بالتعاون الثلاثى مع مصر والأردن

محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني

أشاد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بالتعاون الثلاثي مع مصر والأردن.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي -في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"- أن رئيس مجلس الوزراء استقبل سفير جمهورية مصر العربية لدى العراق أحمد سمير حلمي، الذي نقل تحيّات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السوداني، وكذلك تحيات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وشهد اللقاء بحث تطوير العلاقات الثنائية بين العراق ومصر، وتعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات، والتأكيد على أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين، بما يمتلكانه من ثروات بشرية وعمق تاريخي.

وأشاد رئيس وزراء العراق- بحسب البيان- بالتعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن، وسعي العراق إلى إنشاء شراكات اقتصادية مستدامة تسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية، مشيرًا إلى التعاون الأخير الذي أثمر عن توقيع عقد إنشاء مدينة علي الوردي السكنية مع كبرى الشركات المصرية في مجال التطوير العقاري، فضلًا عن الشركات المصرية التي تشارك في تنفيذ مشاريع الاختناقات المرورية في بغداد ونينوى.

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وجدد السوداني موقف العراق من العدوان المستمر على غزّة، مشيرًا إلى ما تتحمله مصر من عبء في الأزمة، وضرورة العمل على إنهاء الإبادة الجماعية التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني.

من جانبه، نقل السفير أحمد سمير حلمي رغبة مصر والشركات المصرية في توسعة آفاق التعاون والاستثمار وخلق فرص العمل والتكامل الاقتصادي، بما يهيئ المزيد من فرص التنمية المستدامة لصالح الشعبين الشقيقين العراقي والمصري.

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