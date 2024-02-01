لمواجهة الملوحة وبقايا المبيدات.. "الري" تجدد "الصرف المغطى" في 94 ألف فدان

تواصل وزارة الموارد المائية والري ممثلة في هيئة الصرف، خطة أعمال البرنامج القومي الثالث للصرف المغطى، وذلك بهدف الحد من ملوحة الأراضي الزراعية وبقايا المبيدات الزراعية التي تؤثر على إنتاجية المحاصيل، إضافة إلى تنفيذ أعمال تطهير المصارف العمومية بمختلف محافظات مصر.

كما تتضمن خطة المشروع القومي الثالث للصرف، تنفيذ مشروعات إنشاء شبكات الصرف المغطى بالاراضى الزراعية، وتوسيع وتعميق المصارف، مع إحلال وتجديد الشبكات التى إنتهى عمرها الإفتراضي لمنع انسدادها مما يؤدي إلى ترسيب المياه المالحة وبقايا المبيدات في التربة.

توسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة في زمام 10 آلاف فدان

فى ذات الإطار، عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعا، وذلك لمتابعة إجراءات تقييم المرحلة الأولى من قرض البنك الاسلامي والتي تم نهوها في عام 2019، وتم خلالها إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام 94 ألف فدان من زمامات الأراضى الزراعية، وأيضا خطة توسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة في زمام 10 آلاف فدان بمختلف المحافظات.

وأكد وزير الموارد المائية والري، على أهمية تنفيذ مشروعات الصرف المغطى بالاراضى الزراعية، وذلك لضمان قدرتها على إستقبال وإمرار مياه الصرف الزراعى بدون أى عوائق قد ينتج عنها تراكم المياه بمختلف المصارف الزراعية.

الحفاظ على خصائص التربة الزراعية وجودتها مما يتيح إنتاجية عالية للمحاصيل

من جهته أكد الدكتور علاء عبدالله الصادق أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية، أهمية المشروعات القومية المنفذة ومنها مشروعات إنشاء شبكات الصرف المغطى، لافتًا إلى أهميتها الكبيرة في الحفاظ على خصائص التربة الزراعية وجودتها مما يتيح إنتاجية عالية للمحاصيل والحد من ارتفاع نسبة الملوحة التى تؤثر على جذور النباتات.

كما أوضح أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية لـ "الدستور "، أهمية شبكات الصرف المغطى في صرف المياه الزائدة بزمامات الأراضى الزراعية، والتى تزيد عن إحتياجات النباتات والتربة، وذلك لمنع زيادة كميات المياه بالطبقة السطحية من التربة والتى تؤثر سلبًا على النبات والمحاصيل المنزرعة، من أجل زيادة الإنتاجية بالأراضى ومكسب المزارعين.