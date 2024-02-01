عمر مقداد: طه حسين قدم الكثير لتونس والجامعة التونسية مشغولة بكتاباته

قال الكاتب والباحث التونسي، الدكتور عمر مقداد الجمني، أستاذ بجامعة تونس، إن تأثير طه حسين في تونس جاء نتيجة حلقة من التواصل الثقافي المصري والتونسي الذي كتب فيه الكثيرون، وهو ما ينطبق على باقي الأقطار العربية.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "طه حسين برؤى عربية"، ضمن فعاليات الصالون الثقافي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55.

وأشار المقداد، إلى دلالات طه حسين في الثقافة التونسية، حيث قدَّم أشياءً كثيرة لتونس، وأخذ حظًا وافرًا عبر تعليم نصوصه بالمدرسة التونسية.

وأضاف: "في الجامعة التونسية كان له حضوره الكبير، فقد كان موضوعًا ثابتًا في البرامج الدراسية، ومناقشة مسائل عديده تعرض لها طه حسين، أو حتى في شكل شروح نصوص، وكذلك الفكر السياسي عند طه حسين".

وحضر الجلسة كل من: الكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة الأسبق، والدكتور سليمان سلطان من المملكة العربية السعودية، والدكتور عمر مقداد الجمني من تونس، والدكتور محمد مشبال، من المغرب، ويديرها الناقد الدكتور خيري دومة.