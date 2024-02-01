العربية للتصنيع: تعاون مع كبرى الشركات الطبية لتوطين صناعة الخامات الدوائية

تنتهج الهيئة العربية للتصنيع رؤية واضحة نحو توطين التكنولوجيا للأجهزة والمستلزمات الطبية والخامات الدوائية في مصر، لزيادة نسب المكون المحلي بالصناعات الطبية والعمل على خفض الواردات وتوفير منتج مصري متميز وفقًا لمعايير الجودة العالمية.

ومن جانبها، عقدت الهيئة العربية للتصنيع، تصنيعًا مشتركًا لتوطين صناعة المواد الخام للصناعات الدوائية والغذائية بين الشركة العربية الأفريقية للصناعات الطبية التابعة للهيئة العربية للتصنيع، وبالتعاون مع القطاع الخاص والمتمثل في شركة أي فارما للأجهزة الطبية (ذ.م.م.).

في هذا الإطار، أعرب اللواء أ. ح مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن اعتزازه بالتعاون وتبادل الخبرات مع شركة أي فارما للأجهزة الطبية، موضحًا أهمية تحقيق الإكتفاء الذاتي من مستلزمات ومدخلات الإنتاج في صناعة الأدوية التي تعد أمن قومي.



وأشار إلى أن مجالات التعاون تتضمن كمرحلة أولى التصنيع المشترك وتعبئة مادتى السوربيتول والجليسرول، التي تشكل غالبية المكون المحلي للعديد من الأشربة الدوائية والمواد الغذائية.

-فكرة المشروع تنطلق من استخدام خامة السوربيتول والجلسيرول



وذكر أن فكرة المشروع الذي يتم إطلاقه اليوم تنطلق من استخدام خامة السوربيتول وخامة الجلسيرول المنتج محليًا والمستخرج من محصول الذرة من خلال التعاون مع الشركات الوطنية المنتجة للذرة وعمل معالجة لهما فى تجهيزات خاصة واستخدام التكنولوجيا المناسبة لهذا الأمر فى عمل تنقية وتعقيم الخامة لتكون جاهزة للإستخدام الدوائى، لافتا أننا نستهدف من المشروع سد جزء من الفجوة المحلية فى الطلب على المواد الخام المذكوره لتلبية احتياجات السوق المحلية، بمنتجات متطورة تحمل شعار "صنع في مصر".

تمويل المشروع ذاتيًا بالتعاون مع شركة أي فارما للأجهزة الطبية

وأضاف أن المشروع يتم تمويله ذاتيًا بالتعاون والشراكة مع شركة أي فارما للأجهزة الطبية، أولي الشركات المصرية العاملة في هذا المجال.

-مزيد من الشراكات في كافة مجالات تصنيع الأجهزة الطبية والمستلزمات



من جانبه، أعرب الدكتور عاطف سعيد سليمان رئيس الهيئة الإستشارية العليا والرئيس التنفيذي لشركة أي فارما للأجهزة الطبية، عن تقديره لهذا التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، ذات الدور التاريخي الرائد في في كافة مجالات الصناعة منذ تأسيسها، مشيرًا إلى أننا نستهدف بهذا الإتفاق عقد المزيد من الشراكات المشتركة في كافة مجالات تصنيع الأجهزة الطبية والمستلزمات والمستحضرات الطبية والمعملية في مصر، بالاستفادة من الإمكانيات المتطورة بالشركة العربية الأفريقية للصناعات الطبية التابعة للهيئة.