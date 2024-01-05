الجمعة 05 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"العربية للتصنيع": نصنع العربات المدرعة "فهد" منذ أكثر من 40 عامًا

المهندس مختار عبد
المهندس مختار عبد اللطيف

قال المهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن الهيئة لديها تاريخ كيير في صناعة الطائرات، ومصر اشتركت مع الجانب الصيني لتصنيع طائرة تدريب متقدمة ومتطورة.

تطوير الصناعة المحلية العسكرية 

وأكد المهندس مختار عبد اللطيف، خلال لقائه ببرنامج “بصراحة” مع الإعلامية رانيا هاشم، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن الهيئة العربية للتصنيع تقوم بنصنيع العربات المدرعة منذ أكثر من 40 عامًا، معبرًا: "أدخلنا العديد من التطوير على العربة المدرعة فهد، واستخدمت هذه العربة المدرعة في مقاومة الإرهاب".

تصدير عربات فهد

وأضاف في حديثه، أن الهيئة العربية للتصنيع قامت بتوقيع اتفاقية مع إحدى الدول العربية الشقيقة من أجل تصدير عدد كبير من العربات الدفاعية فهد إلى تلك الدول.

وتابع:"هذه العربات يمكن استخدامها كونها سيارة إسعاف، أو سيارة لنقل الجنود، أو كونها سيارة عسكرية دفاعية".

رئيس الهيئة العربية للتصنيع العربية للتصنيع الحياة بصراحة عربات فهد

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