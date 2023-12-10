رئيس الهيئة العربية للتصنيع يدلى بصوته: المشاركة واجب وطنى

أدلى اللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، صباح اليوم، بصوته في الانتخابات الرئاسية بمدرسة مدينتي للغات.

وأوضح اللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف عقب الإدلاء بصوته، أهمية المشاركة الإيجابية انطلاقًا من الواجب والمسئولية الوطنية، مشيرًا إلى أن المشاركة في هذا العرس الديمقراطي واجب على كل مواطن مخلص يعشق تراب هذا البلد.

وأعرب عن اعتزازه بأن المصريين يواصلون كتابة تاريخهم الحديث بحروف من نور، لافتًا إلى أن هذا المشهد الذي تجمع حوله الشعب رسالة للعالم أجمع بما تعيشه مصر من أمن واستقرار وتفاؤل لمستقبل مشرق تستكمل من خلاله مصر طريقها نحو التنمية وفقًا لأهداف الجمهورية الجديدة.

وحرصًا من العربية للتصنيع على تشجيع أبنائها من العاملين والعاملات على الإدلاء بأصواتهم، أصدر اللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع توجيهاته لجميع رؤساء مجالس إدارات مصانع وشركات الهيئة لإعداد مخطط واضح لتيسير توجه العاملين والعاملات بالهيئة إلى المقار الانتخابية الخاصة بهم، على مدار أيام الانتخابات الثلاثة، بنسبة ثلث القوة لكل مصنع، مع الحفاظ على انتظام سير العملية الإنتاجية.