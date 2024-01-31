الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رياض منصور بمجلس الأمن: عليكم القيام بمسئولياتكم ووقف إطلاق النار بغزة

مجلس الأمن
مجلس الأمن

وجه رياض منصور، مندوب فلسطين الدائم بمجلس الأمن، سؤالًا إلى رئيسة  مجلس الأمن حول سبب عدم قيامهم بمسئولياتهم وإصدار قرار بوقف إطلاق النار بغزة.

وأضاف، خلال كلمته بمجلس الأمن، أن إسرائيل لن تنفذ التدابير التي أقرتها محكمة العدل الدولية دون إصدار المجلس قرارًا بوقف إطلاق النار بغزة.

وأكد أنه يجب وضع حد نهائي للفظائع التي تجري في غزة، ولن يكون ذلك إلا بوقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة  أنطونيو جوتيريش، قال إنه يلزمه ثلاثة أمور، وهي "وقف إطلاق النار"، ورددها ثلاثًا.

2.3 مليون شخص يعيشون الجحيم منذ 120 يومًا

وأشار إلى أنه مع طول هذه المباحثات فإن 26 ألفًا قد قتلوا في ظروف مروعة، و2.3 مليون شخص يعيشون الجحيم منذ 120 يومًا، مؤكدًا أن هذا الجحيم سيرافقهم طويلًا بعد انتهاء الحرب وهم يتحايلون على الموت بالرغم من  أن الأمن ليس متوفرًا ولن يتوفر إلى أن يعقد المجتمع الدولي النية لوقف هذا العدوان.

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