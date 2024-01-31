هل يتم غدًا رفع سعر الفائدة بعد اجتماع المركزى؟.. خبير مصرفى يوضح

كشف هاني أبوالفتوح، الخبير المصرفي، عن التوقعات حول اجتماع البنك المركزي غدًا الخميس، مؤكدًا أن التوقعات القوية تشير إلى تثبيت سعر الفائدة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هذه التوقعات مبنية على عدة عوامل، ومنها تراجع معدلات التضخم خلال الفترة الماضية بالإضافة لتراجعها بالمستقبل، مشيرًا إلى أن ثبيت الفائدة لأن الظروف الاقتصادية العالمية ما زالت صعبة لأن التخفيض سيؤدي لزيادة البطالة.

التوقعات حول صندوق النقد الدولي

وتابع، أن عدة مواقع نشرت تسريبات أن مصر توصلت مع صندوق النقد الدولي على زيادة التمويل من 3 مليارات إلى 7 مليارات دولار، وتمديد أجله في مقابل تعديل بعد الإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها مصر وأهمها خفض قيمة الجنيه المصري، وفي المقابل رفع الفائدة.

وأكد أنه من المتوقع أن نرى تغييرات في الأسواق المصرية الأسبوع المقبل ونأمل قدوم الاستثمارات الأجنبية.

وعن تحديد السحب اليومي إلى 150 ألفًا من البنوك أكد أن هذا القرار لتضييق التعامل بالكاش للمتعاملين بالسوق السوداء.